Москва, 27 июля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Средний размер пенсии в четырёх новых регионах составляет 18,2 тыс. рублей. Сумма указана с учётом специальной доплаты. Без неё в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 июня пенсионеры в среднем получали 15,97 тыс. рублей. Это следует из справочных материалов Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самую большую пенсию с учётом прибавки получают пенсионеры ДНР ― 18,29 тыс. рублей, в Запорожской области ― 17,92 тыс. рублей, ЛНР — 17,31 тыс. рублей, Херсонской области — 16,9 тыс. рублей. При этом, если не брать в расчёт специальную доплату, самый высокий размер пенсии зафиксирован в Запорожской области — он составляет 17,84 тыс. рублей, сообщило РБК. В ЛНР пенсионеры в среднем без доплаты получают 16,73 тыс. рублей, в Херсонской области — 16,87 тыс. рублей, в ДНР — 14,23 тыс. рублей.

Отмечается, что средний размер пенсии в новых субъектах с учётом доплаты выше, чем тот же показатель в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Здесь он составляет 17,78 тыс. рублей и 16,05 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что размер пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет соответствовать среднероссийским показателям.

Закон об обеспечении пенсионных прав граждан, проживающих в новых регионах, Госдума приняла в феврале 2023 года. Российская пенсия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выплачивается с 1 марта текущего года.

Для расчёта пенсий в качестве средней цифры решили взять средние зарплаты в соседних с ними регионах: соответственно, для ДНР и ЛНР ― это 40 тыс. 183 рубля (ориентиром послужила Ростовская область), для Херсонской и Запорожской областей — 37 тыс. 315 рублей (ориентиром был Крым). При этом предусмотрена выплата пенсий наличными, что отличает эти четыре региона от других субъектов РФ.