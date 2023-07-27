Тула, 27 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Игорь Панченко, представитель от Тульской областной думы, скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе областной думы.

РИА Новости/Владимир Федоренко Игорь Панченко

«Игорь Владимирович Панченко сегодня скончался после продолжительной болезни, ему было 60 лет», — привёл слова представителя пресс-службы ТАСС.

Игорь Панченко родился 18 мая 1963 года, окончил Тульский политехнический институт (в настоящее время Тульский государственный университет), после чего работал на заводе «Тяжпромарматура».

В 2004 году его избрали депутатом Тульской областной думы четвертого, а затем пятого и шестого созывов, в облдуме пятого созыва он был председателем.

Стал сенатором от законодательного органа госвласти региона в сентябре 2019 года. Срок его полномочий на этом посту должен был завершиться в сентябре 2024 года.

Панченко имел звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Почётный гражданин Тульской области» и был награждён орденом Почёта.