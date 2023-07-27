Москва, 27 июля, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Встреча в астанинском формате состоится, хотя пока её точные дата и место неизвестны. Об этом 27 июля рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил замглавы МИД, слова которого привёл ТАСС, астанинский формат был и продолжает оставаться самым эффективным в вопросе долгосрочного урегулирования в Сирии.

Вершинин уточнил, что уже было много сделано и эта работа продолжается, при этом число задач астанинского формата, по его словам, растёт.

«Встреча в астанинском формате будет, но её конкретная дата и место проведения не определены. Казахстан очень много сделал для этого формата, и у меня есть ощущение, что Казахстан может ещё много сделать для продолжения его работы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 и 21 июня в Астане прошел 20-й раунд переговоров в рамках астанинского формата по сирийскому урегулированию. В нём принимали участие делегации во главе с заместителями министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии, а также делегация сирийской оппозиции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет продолжать усилия по урегулированию ситуации в Сирии. Он отметил, что в этом случае не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, однако эта работа продолжается.