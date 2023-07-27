Луганск, 27 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Планомерное продвижение российских войск идёт на купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО, написал 27 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

«За последние несколько суток северо и юго-западнее населённого пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР», — заявил Марочко.

Он рассказал, что ВСУ оставляют свои позиции, причём на некоторых участках фронта российские войска выбили их не только с передовых позиций, но со второй линии.

По данным Минобороны, на купянском направлении 25 июля российские военные провели успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции. Потери ВСУ за сутки составили до 135 военных.

На краснолиманском направлении российские военные продолжили наступать в районе села Сергеевки в ЛНР. Продвижение составило до трёх километров по фронту и 2,7 километра в глубину обороны ВСУ. Украинская сторона потеряла 190 военных за сутки.