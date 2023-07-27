Москва, 27 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. В первом полугодии текущего года россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 27 июля рассказали аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В 2022 году с ремонтом в квартире или на даче предпочитали повременить 32%, в 2023 году — 24%. Отказались от отпуска или сократили траты на него в 2022 году 53%, в 2023 году — уже только 37%», — процитировало слова специалистов РИА Новости.

Уточняется, что аналитики опросили в июле три тысячи жителей России на тему того, как изменился их подход к различным тратам после первого полугодия 2023 года.

Согласно полученным данным, с прошлого года несколько снизилось (с 36% до 28%) число тех, кто тратит больше времени на поиск недорогих продуктов питания и товаров первой необходимости.

При этом число решивших отложить покупки товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель, автомобиль) несколько выросло: с 44% в 2022 году до 49% — в 2023-м. Также с 12% до 16% увеличилось число тех, кто ищет дополнительный доход.

«Количество тех, кто финансовое поведение не менял, продолжая тратить деньги и распоряжаться ими в прежнем режиме, осталось практически без изменений — 28% и 29% в 2022 и 2023 году соответственно», — добавили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране начала снижаться, а заработные платы выросли двузначными темпами. Глава государства уточнил, что зарплаты впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами — более чем на 10% в апреле текущего года.

Президент добавил, что безработица в России снижается. По его словам, на сегодняшний день её уровень составляет 3,2%.