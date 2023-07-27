Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Страны Африки намерены в ходе саммита в Санкт-Петербурге обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки. Об этом 27 июля заявил глава Африканского союза Азали Ассумани, принимающий участие в саммите.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в интервью РИА Новости Ассумани, последствия украинского конфликта затрагивают весь мир и особенно Африку в вопросах социально-экономического характера, потому его урегулирование должно быть приоритетом.

«А пока этого не происходит, я думаю, что проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим её (зерновую сделку. — Прим. ред.) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина, США и НАТО использовали черноморскую зерновую инициативу для прикрытия своей диверсионной и террористической деятельности. Она подчеркнула, что российская сторона продолжит поставки удобрений и сельхозпродукции в Африку и без зерновой сделки.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, которая действовала с 22 июля 2022 года и неоднократно продлевалась. Как заметил Путин, в рамках этого соглашения ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каждая страна имеет суверенное право на экспорт зерна с Украины, однако Россия будет бороться за то, чтобы эти каналы не использовали в военных целях. Он уточнил, что к зерновой сделке вернуться уже не получится.