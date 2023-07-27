Москва, 27 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Специалисты опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Беспилотное авиастроение» разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат мультироторного типа «Вектор Х-120» весом всего 38 граммов, сообщили журналистам в организации

Иван Шилов ИА Регнум Оператор БПЛА

Аппарат предназначен для поражения живой силы противника.

«Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — уточнили представители ОКБ, которых цитирует ТАСС.

В бюро отметили, что «Вектор Х-120» может нести патрон калибра 5,45×39 мм массой 10,2 грамма или 9×19 мм Люгер массой 7,45 грамма. Такой беспилотный аппарат способен обходить преграды, недоступные при применении типового стрелкового оружия.

Так, дрон с патроном может влететь в укрытие и ударить по цели уже внутри. Кроме того, боец может управлять аппаратом с безопасного места, в то время как при стрельбе из винтовки или другого подобного оружия потребуется показаться из укрытия.

Максимальная продолжительность полета «Вектора Х-120» составляет шесть минут, а дальность полета — до 2 км. Он может двигаться со скоростью 50 км/час.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта появилась информация о применении инновационных FPV-дронов, обладающих высокой маневренностью и большой скоростью. На подготовку управлению таким аппаратом требуется не менее двух месяцев.

26 июля стало известно, что в России разрабатывают новую радиолокационную систему по обнаружению мини-дронов и их подавлению. Созданием комплекса занимается Рыбинский завод приборостроения, который уже испытал первый прототип мобильной радиолокационной станции. Комплекс уже может выявлять дроны размером 16 см на 20 см.