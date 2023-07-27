Луганск, 27 июля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Украинские военные на фоне неблагоприятной для них оперативно-тактической обстановки на купянском и краснолиманском направлениях усилили обстрелы прифронтовых населённых пунктов ЛНР. Об этом 27 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлении ВФУ [вооружённые формирования Украины] усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населённых пунктов в их окрестностях», — написал он.

Эксперт уточнил, что украинская армия целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, и подчеркнул, что с военной точки зрения такие обстрелы вести бессмысленно.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России продвинулись на краснолиманском направлении по фронту до 3 км и до 2,7 км вглубь обороны ВСУ. Он уточнил, что 15-я мотострелковая бригада Центральной группировки войск продолжила наступать около Сергеевки в ЛНР.

До этого Конашенков рассказал, что российские войска освободили населённый пункт Сергеевка на краснолиманском направлении. По его данным, подразделения ВС России на тот момент продвинулись вглубь оборонительных украинских позиций на расстояние до двух километров.