Москва, 27 июля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом 27 июля пишет издание «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Предлагается наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных. В частности, к требованиям предлагается отнести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию питомцев и уплату налогов.

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов пояснил, что поправки к законопроекту помогут решить проблему «чёрных заводчиков». Такие люди разводят животных в ненадлежащих условиях, фактически обрекая их на муки.

Бурматов пояснил, что подобное разведение животных является неприемлемым, такие заводчики не состоят в объединениях и не дают гарантий по здоровью животных и их породным данным.

«Безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные — прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — указал политик.

Предварительно инициативу поддержало Минприроды, в настоящий момент законопроект отправлен в кабмин для получения официального отзыва.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в правительстве России поддержали законопроект о введении штрафов за выгул без намордника собак потенциально опасных пород. Изменения должны будут соответствовать закону «Об ответственном обращении с животными», в котором указано, что собак потенциально опасных пород запрещено выводить без поводка и намордника везде, кроме территории, принадлежащей хозяину. В законопроекте уточняется, что штрафовать нарушителей смогут полицейские, но контроль за соблюдением правил остаётся за региональным надзором.

Кроме того, Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак.

В соответствии с поправкой свободный выгул домашних питомцев будет разрешён лишь в специально отведённых местах.