Пекин, 27 июля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Китай стал более сильным и может ответить на агрессивную внешнюю политику со стороны США, говорится в статье китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Авторы публикации отмечают, что некоторая часть американских властей совершенно неверно усвоила уроки корейской войны и использует этот опыт, чтобы «ввести в заблуждение» политику Вашингтона на международной арене через призывы к разжиганию конфликтов и кризисов.

В издании подчеркивают, что последствия ущемления интересов Китая обернутся для США более значительным ущербом. Авторы статьи считают, что США повторяют старые ошибки, забывая о «крупнейшем поражении американской армии в истории» в ходе корейской войны.

Корейская война длилась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. В ней участвовали два корейских государства, США и Китай. В результате конфликта погибли и получили ранения около 5,5 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) выпустило заявление, в котором говорилось, что США и Южная Корея должны помнить о цене своих военных провокаций в отношении КНДР. Отмечается, что в Пхеньяне могут пересмотреть решение о своём ядерном потенциале.