Николаев, Украина, 27 июля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили как минимум четыре пункта размещения иностранных наемников на юге Украины в ответ на атаку на Крымский мост, сообщил журналистам активист подполья из Николаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Прилетела ракета по курорту Коблево (Николаевская область), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наёмников и нациков с Западной Украины», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российские военные ударили по пунктам расположения наёмников, находящихся в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой факел» в этом же регионе. Активист отметил, что сразу после попаданий ВСУ перекрыли дорогу к указанному месту, но не решились сразу разбирать завалы, опасаясь повторных прилётов.

Он заявил, что трупы ликвидированных наёмников вывозили почти два дня в сторону Одессы. Подпольщик подчеркнул, что тела складывали небрежно и не пытались упаковать.

Кроме того, почти день понадобился, чтобы разобрать завалы от разрушенной базы наёмников в гостинице «Ингул», куда 20 июля сначала попала российская ракета, а позже и ракета противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины атаковали Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. В результате теракта погибли два человека. Кроме того, серьезно пострадала 14-летняя девочка.

Минобороны РФ пообещало подготовить предложения по ответу на атаку и представить их президенту России Владимиру Путину. 18 июля российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе. Кроме того, ударам подверглись и цели в Николаевской области.