Флорида, США, 27 июля, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 отменён за минуту до старта. Об этом 26 июля сообщает компания SpaceX в своём Twitter.

SpaceX Falcon Heavy

Запуск был запланирован на 26 июля в 23:04 по местному времени (27 июля 06:04 мск). На борту ракеты Falcon Heavy находится американский телекоммуникационный спутник Jupiter-3 компании EchoStar. Стоимость спутника оценивается в $445 млн, его вес составляет 9,2 тонны.

Причины отмены запуска не сообщаются. Новая попытка запуска со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде намечена на 27 июля, через сутки после неудавшегося запуска.

«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — сказано в сообщении компании SpaceX. После отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Отмечается, что спутник Jupiter-3 является самым тяжёлым в истории покорения космоса. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки.

По данным SpaceX, после отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить вертикальную посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий. В рамках проекта Starlink это будет 96-й запуск, с начала года — 27-й. Первую многоразовую ступень ракеты-носителя используют в шестой раз, после отделения она должна будет опуститься на морскую платформу в Атлантическом океане.

16 июля состоялся успешный запуск носителя Falcon 9 с партией из 54 микроспутников Starlink.