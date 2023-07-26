Новый, 519-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, восемь боевиков сдались в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также ВС РФ поразили взвод украинских военных на невельском направлении (ДНР). По данным РИА Новости, речь идёт о группе в количестве до 20 человек. Попытку контрнаступления вражеских сил засёк разведчик, оператор беспилотника. Это помогло российской артиллерии по переданным координатам нанести точный удар по блиндажам ВСУ.

Также на невельском направлении бойцы 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил России с помощью дрона-камикадзе уничтожили украинский танк. Бронемашина пыталась пойти в атаку, но была поражена кумулятивным зарядом прямо в цель при движении вдоль лесополосы.

Тем временем издание New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона известило, что ВСУ стягивают силы для контрнаступления на запорожском направлении. Отмечается при этом, что якобы украинские официальные лица проинформировали американских военных, что новая операция, в случае успеха, продлится до трёх недель.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке так называемой деоккупации Крыма глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «брехливым терроризмом». По его словам, громкие заявления — это шанс властей Украины хоть как-то напомнить о себе на фоне провального контрнаступления.

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