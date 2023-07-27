Лима, 27 июля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Девочка-подросток пострадала при обстреле боевиками выполнявшего патрулирование вертолёта Вооруженных сил Перу на юге страны. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Уточняется, что вертолёт выполнял патрулирование в провинции Уанта в связи с получением властями данных об обосновавшихся в регионе представителях террористической группировки «Сендеро луминосо». Во время патрулирования вертолёт атаковала колонна террористов, они обстреляли фюзеляж воздушного судна. Пилоту удалось выполнить успешный манёвр. уйти от преследования и вернуться в город Пичари.

В военном ведомстве Перу сообщили об одном пострадавшем — девочке 13 лет. Она получила пулевое ранение в ногу и была госпитализирована. Её жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что принимавший участие в тушении лесных пожаров вертолёт разбился на западе Канады. Вертолёт Bell 205A доставлял воду для тушения пожара. После катастрофы в районе озера Хейг в провинции Альберта пилоту пытались оказать первую помощь, но спасти его не удалось.