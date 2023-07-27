Москва, 27 июля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Пять государств Африки совсем скоро войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира, говорится в докладе «Росконгресса» «Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост».

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Отмечается, что в 2022 году подавляющее число африканских стран показали стабильный рост ВВП.

«53 из 54 стран Африки продемонстрировали в 2022 году рост ВВП, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента», — говорится в документе, текст которого цитирует РИА Новости.

В докладе прогнозируется, что в 2023 и 2024 годах темпы их экономического развития будут сохраняться на уровне около 4%. Основной движущей силой Африки останутся небольшие по размеру экономики.

Речь идёт о Руанде, Кот-д’Ивуаре, Бенине, Эфиопии и Танзании. Экономический рост в этих странах в среднем должен составить более чем 5,5%. Авторы доклада также добавили, что в настоящее время крупнейшими экономиками Африки являются Нигерия, ЮАР и Египет.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля президент России Владимир Путин заявил, что Африка всё более уверенно представляет себя как один из полюсов формирующегося многополярного мира. Глава государства указал на позитивные изменения в производстве, сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре, топливно-энергетическом комплексе, здравоохранении и образовании, а также в других сферах на Африканском континенте.

Он отметил, что Россия собирается помогать странам Африки в укреплении национального и культурного суверенитета, а также в более активном участии этих государств в решении глобальных и региональных вопросов.