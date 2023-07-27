Киев, 27 июля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии сняло министерство молодежи и спорта Украины. Об этом 26 июля сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Беленюк уточнил, что министерство молодежи и спорта опубликовало приказ, согласно которому разрешено участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, даже если их участниками являются российские и белорусские атлеты. При этом указано, что спортсмены из России и Белоруссии должны выступать под нейтральным флагом.

Депутат указал, что благодаря снятию данного запрета украинские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Новый документ, одобренный главой минспорта Украины Вадимом Гутцайтом, запрещает отправлять сборные Украины лишь на те турниры, где спортсмены из России и Белоруссии выступают под своими флагами либо публично или с помощью заявлений открыто выражают национальную принадлежность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, решение о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет зависеть от ситуации. Он пояснил, что МОК видит, как национальные федерации выполняют условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Соблюдение условий всеми причастными лицами будет отслеживаться, и решение будет принято с опорой на результат.

В январе 2023 года Бах поддержал участие российских и белорусских спортсменов в ОИ под нейтральным флагом.

В июле пресс-служба МОК сообщила, что сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры. В МОК пояснили, что решение связано с санкциями против этих двух стран из-за конфликта на Украине.