Вашингтон, 27 июля, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) полностью открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и другими партнёрами. Об этом заявил 26 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Веллингтоне, сообщает Agence France-Presse.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии.

«Дверь в полной мере открыта для того, чтобы Новая Зеландия и другие партнеры взаимодействовали так, как они считают нужным», — указал Блинкен.

Трёхсторонний альянс AUKUS США с Австралией и Великобританией был сформирован в 2021 году. Партнерство предусматривает проведение ряда совместных разработок в военной сфере. В частности, одним из проектов является строительство для Канберры атомных подводных лодок. Белый дом допускал расширение блока в перспективе за счет партнеров США в Европе и Азии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США, Британия и Австралия в рамках военного блока AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой.

Как пояснил президент США Джозеф Байден, подлодки, которые отправят Австралии в рамках блока AUKUS, будут оснащены атомными силовыми установками, но не будут нести ядерное оружие.