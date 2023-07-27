Херсон, 27 июля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов под Бериславом стало причиной снижения активности перемещений транспорта и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 27 июля сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

khogov.ru Владимир Сальдо

Как рассказал Сальдо, 19 июля бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили крупнейший армейский склад горюче-смазочных материалов ВСУ у села Львово под Бериславом. На этом складе получали горючее все украинские войска на правобережье Днепра. Как следствие, после уничтожения склада ГСМ активность перемещений транспорта и военной техники украинских войск на правом берегу значительно снизилась.

Сальдо отметил, что ВСУ не оставили полностью попыток переправить мелкие группы военных на левый берег.

«Для этого им много топлива не нужно. Тем более что рейсы их лодок чаще всего в один конец — на левый берег или до середины реки, без возврата назад», — пояснил Сальдо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил врио главы Херсонской области Сальдо, с начала июля текущего года украинская армия потеряла на территории региона до 880 военных.

Сальдо уточнил, что также украинские войска потеряли свыше 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемые гаубицы, две РСЗО, свыше 30 миномётов, один противотанковый ракетный комплекс, одну командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационные станции, две установки радиоэлектронной борьбы, а также семь складов.

В конце июня Сальдо заявил, что украинская армия на правом берегу Днепра в Херсонской области оказалась в тупиковой ситуации. Он уточнил, что ВСУ боятся переправлять крупные силы на левобережье.