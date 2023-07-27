Вашингтон, 27 июля, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Польская армия сравняет город Львов с землей, если Варшаве позволят провести операцию по захвату Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Эксперт также считает, что Вооружённые силы Польши «разнесут в пух и прах» украинских военных, если у ВСУ не будет мощной противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент России Владимир Путин заявил, что Польша и Литва создают польско-литовско-украинское боевое соединение, которое планируется использовать для оккупации части Украины. 23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Путиным пообещал, что Минск поможет западным украинцам, если они изъявят такое желание.

По словам главы республики, расчленение Украины с передачей Польше части территорий неприемлемо. Обозреватель польского издания «Дзенник политичны» Яцек Тохман рассказал, что Варшава закупает вооружения и военную технику, чтобы создать «сильнейшую в Европе» армию и после вступить в войну с Россией.