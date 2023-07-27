Вашингтон, 27 июля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними впервые прошли 26 июля в Конгрессе США, сообщает Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и НЛО

Перед конгрессменами выступил экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который до 2023 года руководил анализом необъяснимых аномальных явлений (НПА) в агентстве министерства обороны США.

«Когда я исполнял свои служебные обязанности, меня проинформировали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварии «неопознанных воздушных феноменов» и их последующему реинжинирингу», — пояснил Граш и уточнил, что ему было отказано в доступе к программе.

При этом Граш признался, что лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов был, по его словам, извлечен «биологический материал». Также Граш отметил, что в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 1930-х годов. На вопрос о возможных контактах внеземной цивилизации с американским правительством Граш отвечать отказался.

Слушание было инициировано июньскими заявлениями Граша о том, что правительство скрывает инопланетный космический корабль. Часть своих заявлений Граш повторил под присягой. Слушания вызвали большой интерес во всем мире и вызвали предположения о том, что США скрывают доказательства существования инопланетной жизни и технологий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэвид Граш, космические корабли внеземного происхождения якобы смог получить Вашингтон в рамках секретной военной программы.

В свою очередь профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.