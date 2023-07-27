Вашингтон, 27 июля, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден поручил администрации США делиться с Международным уголовным судом (МУС) данными о военных преступлениях, которые якобы совершаются Россией в рамках специальной военной операции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Журналисты напомнили, что ранее Пентагон опасался контактов с МУС из-за боязни, что такие шаги создадут для суда возможность привлекать к ответственности американских военных. Решение Байдена прекращает указанное противодействие со стороны министерства обороны США.

Вместе с тем в издании также отметили, что приказ президента носит непубличный характер. Администрация США пока не объявляла об изменении своего подхода и не приводила деталей по той информации, которую готова предоставить судебному органу.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта бывший официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти поддерживают расследование МУС по Украине. Он отметил, что в последние два года Соединенные Штаты работали над отменой прежних американских санкций в отношении суда, чтобы улучшить с ним отношения.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвинили якобы в «совершении военных преступлений на Украине». Суд утверждает, что они будто бы имели отношение к «незаконному перемещению населения» с украинской территории.