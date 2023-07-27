Штат Северная Каролина, США, 27 июля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Трое морских пехотинцев были найдены мертвыми на заправочной станции в американском штате Северная Каролина. Об этом 26 июля сообщил офис шерифа округа Пендер.

Defense.gov Американские морские пехотинцы

Уточняется, что двоим погибшим было 23 года, одному — 19 лет. Все трое служили младшими капралами в корпусе морской пехоты. Тела погибших были найдены в автомобиле, припаркованном на заправочной станции в Хэмпстеде, примерно в 40 минутах от Кэмп-Лежен, где пехотинцы были приписаны к батальону тылового обеспечения. При этом один из пехотинцев был объявлен пропавшим без вести.

«Сегодня, 26 июля 2023 года, Бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Каролины провело вскрытие умерших. Все три смерти связаны с отравлением угарным газом», — сказано в заявлении офиса шерифа.

Уточняется, что началось расследование обстоятельств смерти морпехов. Устанавливается владелец машины, в которой были найдены тела погибших военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом во время турецкой свадьбы в Дюссельдорфе. Одному из гостей на свадьбе стало плохо, у него выявили проблемы с кровообращением. Медики, приехавшие на место, сразу зафиксировали в здании повышенный уровень концентрации угарного газа.

Также сообщалось, что начиная с 5 апреля в медучреждения в канадском городе Монреале доставили 135 человек, отравившихся угарным газом в попытках согреться и приготовить еду. В провинции после ледяных дождей произошло отключение энергоснабжения и люди использовали угольные и газовые печи в помещениях.