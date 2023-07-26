Москва, 27 июля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск, следует из базы розыска министерства внутренних дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В карточке отмечено, что розыск ведётся по уголовной статье, однако, о какой конкретно статье идет речь, не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Обвинения касались якобы их причастности к «совершению военных преступлений на Украине».

В документах МУС указано, что речь идёт о незаконной депортации населения, в том числе и детей, а также о незаконном перемещении людей в Россию. 20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана, а также судей Розарио Айталы, Серхио Годинеса и Томоко Аканэ.

Российское следствие полагает, что действия указанных лиц носит незаконный характер, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности президента и омбудсмена нет. В мае МВД России объявило в розыск Карима Хана, а в июне — Розарио Айтале.