Вашингтон, 27 июля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Предпосылок к коллапсу российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не увидели в Соединённых Штатах. Об этом 26 июля заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса О’Брайен указал, что в Госдепе не видят предпосылок к краху российской экономики.

Также О’Брайен напомнил, что на момент начала СВО экономика России представляла собой одну из десяти крупнейших экономик мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста экономики страны и доходов в бюджет государства в ближайшее время. Глава государства отметил увеличение спроса на конечную продукцию, означающее сохранение высоких темпов роста экономики и бюджетных доходов.

Во время совещания по экономическим вопросам Путин также отметил стабильность и успехи российского бизнеса. Президент заявил, что российские компании и предприятия работают уверенно и устойчиво.

Ранее президент России отметил структурные изменения российской экономики. На это, по его словам, указало повышение бюджетных доходов от перерабатывающих отраслей. Путин сообщил, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%.