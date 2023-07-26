Симферополь, 27 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Движение автотранспорта приостановлено по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Краснодарского края. Об этом 27 июля сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено», — сказано в сообщении.

Причины приостановки движения транспорта по мосту не уточняются. По состоянию на 00:00 мск 27 июля с обеих сторон Крымского моста не наблюдалось затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта в обе стороны. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение было возобновлено через шесть минут.

В ночь на 17 июля Киев осуществил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных дронов. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали.

25 июля правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста. Новый срок ремонта установлен до 31 декабря 2023 года, до этого предполагалось, что работы закончат до октября.