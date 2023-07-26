Вашингтон, 26 июля, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5% по итогам заседания, посвященного соответствующему вопросу. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Chuck Myers/Zuma/ТАСС

Указанное решение было принято единогласно всеми членами комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В регуляторе отмечают, что планируют в долгосрочной перспективе достичь максимальной занятости и инфляции в стране на уровне 2%.

В ФРС также не исключили повышения ключевой ставки в США дальнейшем. Итоги следующего подобного заседания агентство опубликует 20 сентября 2023 года. Отчет представят с обновленными макроэкономическими прогнозами.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре агентство Bloomberg представило оценки экономистов по деятельности ФРС. Они посчитали, что если регулятор сохранит курс на повышение ставок и заложит основу для того, чтобы они достигли уровня в 5% к марту 2023 года, то это, скорее всего, приведет к рецессии в США и во всем мире.

7 февраля председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что темпы годовой инфляции в США можно будет вернуть к целевому показателю 2% не ранее 2024 года. Он отметил, что регулятор продолжит поднимать ставку для борьбы с ростом инфляции.

В середине июня Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. Решение оставить ставку без изменений принималось впервые с января 2023 года.