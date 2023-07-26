Санкт-Петербург, 26 июля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Два межправительственных соглашения подписали представители России и Сомали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости.

Александр Демьянчук/ТАСС

Со стороны России на подписании соглашений был замминистра финансов России Тимур Максимов, Сомали представлял министр финансов страны Бихи Иман Эге.

Кроме того, на встрече в аэропорту Пулково присутствовали посол России в Джибути и Сомали по совместительству Михаил Голованов и заместитель премьер-министра Сомали Салах Ахмед Джама, а также другие участники делегации из Сомали.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия–Африка» состоятся 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В преддверии начала саммита президент России Владимир Путин 26 июля в приветственном слове отметил, что страны Африки всё увереннее заявляют о себе как об одном из полюсов формирующегося многополярного мира. Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.