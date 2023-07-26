Вашингтон, 26 июля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Отсидевший в российской тюрьме американец Тревор Рид проходит лечение в Германии после получения ранения в боях под Артёмовском (ДНР) на стороне украинских войск, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Тревор Рид

Он находится в американском военном госпитале, действующем на территории ФРГ. Эвакуацией раненого занимались немецкая неправительственная организация MediCare Hubs Kyiv и израильская неправительственная организация FRIDA Ukraine.

По словам источника, американец «быстро идет на поправку и надеется скоро вернуться домой». В CNN утверждают, что, по прогнозам врачей, Рид должен выздороветь полностью.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля 2022 года появилась информация, что Россия и США обменяли Тревора Рида на российского лётчика Константина Ярошенко. Американец отбывал наказание в РФ за нападение на полицейских и после обмена отправился в зону спецоперации участвовать в конфликте на стороне ВСУ.

Он является ветераном морской пехоты США. Около двух недель назад Рид получил ранение из-за подрыва на мине и был доставлен в госпиталь в Киеве. Чиновники из США утверждают, что он действовал не от имени американского правительства. Кроме того, они заявили, что не знают о том, насколько серьёзно пострадал Рид.