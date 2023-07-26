Полянский оценил председательство Британии в Совбезе ООН
Первый зампостпреда России Полянский назвал позором председательство Британии в Совбезе ООН
Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Председательство Британии в Совете Безопасности ООН является позором, заявил журналистам первый заместитель постоянного председателя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Так он отреагировал на решение британской стороны не давать слово на заседании Совбеза докладчику, предложенному Россией. Собрание касалось темы гонений на Украине в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
По словам Полянского, прошлое председательство Британии, которое было год назад, также являлось позором. Дипломат подчеркнул, что председатель Совбеза должен занимать нейтральную позицию и поддерживать обсуждение определенных тем, а не продвигать свою позицию.
Зампостпреда отметил, что Россия, возглавлявшая СБ ООН в апреле, продемонстрировала пример такого правильного поведения в ходе председательства. Полянский также добавил, что Британия, в свою очередь, показала, что для нее более важны интересы НАТО и западных стран.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Британия заблокировала выступление с докладом, подготовленным бывшим епископом УПЦ Гедеон. Он должен был поднять на заседании Совбеза тему гонений на УПЦ. В ответ на этот шаг Россия отказалась участвовать в созванном Украиной заседании.
Полянский попросил секретариат ООН скорректировать список выступающих с учётом решения российской стороны. Дипломат заявил, что Киев при поддержке Запада продолжает на Украине репрессии против канонического православия.
Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о гонениях на УПЦ с фактами противоправных и бесчеловечных действий в адрес священнослужителей. Документ содержит семь разделов и раскрывает ситуацию с репрессиями против Украинской православной церкви, которые начались на Украине еще в 2018 году.