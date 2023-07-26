Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Председательство Британии в Совете Безопасности ООН является позором, заявил журналистам первый заместитель постоянного председателя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Ralf Hirschberger/dpa/ТАСС

Так он отреагировал на решение британской стороны не давать слово на заседании Совбеза докладчику, предложенному Россией. Собрание касалось темы гонений на Украине в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По словам Полянского, прошлое председательство Британии, которое было год назад, также являлось позором. Дипломат подчеркнул, что председатель Совбеза должен занимать нейтральную позицию и поддерживать обсуждение определенных тем, а не продвигать свою позицию.

Зампостпреда отметил, что Россия, возглавлявшая СБ ООН в апреле, продемонстрировала пример такого правильного поведения в ходе председательства. Полянский также добавил, что Британия, в свою очередь, показала, что для нее более важны интересы НАТО и западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Британия заблокировала выступление с докладом, подготовленным бывшим епископом УПЦ Гедеон. Он должен был поднять на заседании Совбеза тему гонений на УПЦ. В ответ на этот шаг Россия отказалась участвовать в созванном Украиной заседании.

Полянский попросил секретариат ООН скорректировать список выступающих с учётом решения российской стороны. Дипломат заявил, что Киев при поддержке Запада продолжает на Украине репрессии против канонического православия.

Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о гонениях на УПЦ с фактами противоправных и бесчеловечных действий в адрес священнослужителей. Документ содержит семь разделов и раскрывает ситуацию с репрессиями против Украинской православной церкви, которые начались на Украине еще в 2018 году.