Латакия, Сирия, 26 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Вертолёты российских ВС задействованы в тушении лесных пожаров, вспыхнувших в сирийской провинции Латакия. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве сельского хозяйства Сирии.

Александр Щербак/ТАСС

«Пожарные команды продолжают работу, чтобы локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в районе деревень Машкита и Сарсакия к северу от города Латакия», — уточнил источник.

Сирийские военные вертолёты и вертолёты российских ВС совместно участвовали в тушении огня, в том числе в труднодоступных районах. Кроме того, к борьбе с огнём были привлечены почти 30 пожарных команд.

Крупный пожар вспыхнул 25 июля в лесной местности в районе Машкиты и ещё в нескольких населённых пунктах, которые считаются туристической зоной. Распространению огня способствовали сильный ветер и горный рельеф местности.

Кроме того, источник сообщил об ещё одном пожаре, который вспыхнул на севере Латакии, возле населённого пункта Рабиа, который находится рядом с зоной, контролируемой боевиками.

Ранее ИА Регнум сообщало о крупных природных пожарах, которые вспыхнули в нескольких странах. В Греции ситуацию с пожаром на острове Родос местные СМИ назвали адом. К тушению приступили пожарные самолёты, но во многих районах фиксируются повторные возгорания. Однако при этом улучшилась ситуация с пожарами на Эвбее, в районе Каристос, где накануне разбился пожарный самолёт и погибли двое военных лётчиков.

В районе курортного города Кемер в провинции Анталья на юге Турции продолжает полыхать лесной пожар. Пожар продолжается уже свыше 36 часов. На данный момент сгорело уже более 180 гектаров леса.