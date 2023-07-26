Дания, 26 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Акцию с сожжением священной книги мусульман Корана провели члены экстремистской группировки «Датские патриоты» напротив посольства Ирака в Копенгагене. Прямая трансляция акции 26 июля демонстрировалась в социальных сетях.

В ходе акции двое молодых мужчин сожгли копию Корана, а также флаг Ирака. При этом «Датские патриоты» не в первый раз проводят акции, включающие сожжение Корана, перед иракской дипмиссией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что акцию с сожжением священной книги мусульман Корана провели пять членов радикального объединения «Датские патриоты», у посольства Турции в Копенгагене. За несколько часов до этого участники радикальной группировки сожгли священную книгу мусульман у дипмиссии Египта.

А 22 июля «Датские патриоты» провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене, которая включала в себя сожжение копии Корана и осквернение национального флага Ирака.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сожжение Корана в Дании экстремистским актом, достойным осуждения и указала, что проявлять неуважение к любой религии неуместно.