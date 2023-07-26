Эр-Рияд, 26 июля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Самолёт F-15SA военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение и разбился, экипаж погиб. Об этом 26 июля объявил представитель минобороны республики Турки аль-Малики.

Кадр из видео F-15SA

Крушение произошло возле авиабазы короля Халида в районе Хамис-Мушайт на юго-западе страны.

«Истребитель F-15SA Королевских ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение во время учебной миссии», — сообщил Турки аль-Малики.

Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что специальная комиссия приступила к расследованию причин несчастного случая.

Истребители F-15SA являются модернизированной модификацией произведённых в США F-15S. Их поставляют в Саудовскую Аравию с 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2018 года в Саудовской Армии также произошло крушение военного самолёта. В аварии погибли два пилота.