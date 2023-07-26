Оренбург, 26 июля, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Действующий обладатель FONBET Кубка России по футболу ЦСКА 26 июля разгромил «Оренбург» со счётом 6:0 в матче первого тура группового этапа турнира. Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ЦСКА Фёдор Чалов

Первый гол забил на 12-й минуте Ярослав Арбузов, который при этом впервые вышел в стартовом составе команды. Мячами в воротах противника отметились его коллеги Бахтиёр Зайнутдинов, Милан Гайич, Фёдор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

«Оренбург» ранее также уступил «Спартаку». Москвичи 23 июля вырвали победу со счётом 3:2 в матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ). К середине второй половины встречи «Спартак» уже проигрывал. На 76-й минуте счёт сравнял полузащитник Даниил Хлусевич. В компенсированное ко второму тайму время он сделал дубль, чем привёл команду к победе.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2022/23 «красно-синие» обыграли «Краснодар» по пенальти со счётом 6:5. В общей сложности «армейцы» побеждали в турнире восемь раз.