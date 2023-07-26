Дублин, 26 июля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом стало известно в среду, 26 июля.

Marton Monus/EPA/ТАСС Певица Шинейд О’Коннор

«Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет», — сообщило издание The Irish Times.

О’Коннор родилась в пригороде Дублина в 1966 году. Не закончила католическую школу, была арестована за кражу из магазина и отправлена в Приют Магдалины. Впервые спела песню Барбры Стрейзанд «Evergreen» на свадьбе родственников, после чего на неё обратил внимание барабанщик группы In Tua Nua Пол Бирн. Коллектив имел популярность как протеже ирландских коллег U2. О’Коннор выступала как вокалистка группы и стала соавтором сингла «Take My Hand». В 1990 году исполнительница получила премию «Грэмми», а её песня «Nothing Compares 2 U» стала лучшей песней по версии Billboard. Всего О’Коннор выпустила 10 студийных альбомов.

У исполнительницы диагностировали биполярное расстройство, за месяц до появления в СМИ сообщений о попытке суицида она пропала без вести. В 2022 году певицу госпитализировали после того, как её 17-летний сын покончил с собой. У О’Коннор остались трое детей.