Москва, 27 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Московское предприятие Engy, которое выпускает электрозарядные станции, с начала года увеличило ассортимент своей продукции в 2,5 раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Сегодня в столице работает почти четыре тысячи предприятий, где трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Компании выпускают широкий перечень изделий, в том числе инновационной и экологичной продукции, которая востребована в различных отраслях», — пояснил Ефимов. Он добавил, что на производстве выпускают 11 видов зарядок, а к осени ассортимент расширится до 14 моделей.

В товарной линейке компании представлены быстрые (постоянного тока) и медленные (переменного тока) станции для электротранспорта мощностью от семи до 240 киловатт. Станции нужны для зарядки аккумуляторов электромобилей как на городских или промышленных объектах, так и в домашних условиях.

«На предприятии налажен полный цикл производства и сервиса силами штатных специалистов. Они проектируют микроконтроллеры и электронику, разрабатывают программное обеспечение, собирают, тестируют и обслуживают устройства во всех регионах России», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Мощности предприятия позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1100 медленных зарядных станций в месяц, добавил он.

Компания готовится к монтажу в городе новых станций — до конца августа их общее количество составит 34 единицы. 18 устройств установят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Москва активно поддерживает производителей и разработчиков. Для них действуют меры поддержки, работают образовательные программы, проводятся технологические конкурсы, создаются площадки для тестирования инноваций, технопарки и промышленные кластеры. Размещение промплощадок в столице дает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также пулу системной поддержки города. Для промышленных компаний доступно более чем 29 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.