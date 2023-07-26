Брюссель, 26 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. НАТО и Украина 26 июля провели заседание по безопасности в Черноморском регионе, на котором осудили выход России из зерновой сделки. Публикацию об этом разметили на сайте альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолётов и беспилотников», — говорится в сообщении.

В военном блоке отметили, что после начала Россией специальной военной операции на Украине НАТО уже нарастила присутствие в регионе, в том числе с помощью многонациональных боевых групп, размещённых в Болгарии и Румынии.

Участники заседания поблагодарили Турцию за то, что она продолжает пытаться оживить зерновую сделку. Также они приветствовали усилия Болгарии, Румынии, ЕС и ООН, направленные на то, чтобы экспорт украинского зерна продолжался.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля 2023 года объявила, что больше не будет продлевать зерновую сделку. В Москве в течение года, пока действовало это соглашение, неоднократно указывали на то, что Запад не выполняет российскую часть договорённостей.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отметил, что возвращение к зерновой сделке возможно, но только после того, как российский пакет условий начнут выполнять на практике. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что Киев использовал зерновые коридоры для терактов против России и Москва не позволит использовать Чёрное море для доставки вооружений на Украину.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин получил письмо от генсека ООН Антониу Гутерриша с призывом возобновить зерновую сделку. Глава международной организации лишь обещал, что российские требования по соглашению выполнят в будущем.