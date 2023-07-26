Челябинск, 26 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В детском лагере в Челябинской области умер 11-летний мальчик. Его тело обнаружили 26 июля в одном из корпусов лагеря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — сообщила пресс-служба регионального СК.

Сообщается, что рядом с телом обнаружили баллончик с газом.

Как сообщили в пресс-службе, следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за безопасность детей на территории лагеря.