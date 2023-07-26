Киев, 26 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. На территории Хмельницкой области на Украине 26 июля зафиксировали взрывы. Об этом сообщил украинский новостной портал «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Хмельницкой области», — отметили в издании.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в небе заметили ракеты, летящие в сторону этой области. Вечером 26 июля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение действует до сих пор.

При этом официальных комментариев от органов власти на Украине не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2023 года в Хмельницкой области также зафиксировали серию взрывов. Украинские власти запрещают публиковать подробности, куда нанесли удары, какие объекты пострадали.