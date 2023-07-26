Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский разочаровался попытками Запада обвинить страну в повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе. вызывают разочарование и недоумение. Об этом заявил 26 июля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Не скрою, у нас вызывают крайнее разочарование и недоумение попытки ряда западных делегаций спекулировать на произошедшей на этой неделе огромной трагедии — серьёзном повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, и приписать ответственность за это России», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что, если бы западные страны придавали значение правде, то воздержались бы от подобных заявлений. По словам Полянского, если бы в храм действительно попала российская ракета, от него ничего бы не осталось. Он подчеркнул, что характер повреждений «с головой выдаёт» киевский режим и указывает на попадание в собор украинского зенитного боеприпаса.

В ночь на 23 июля Спасо-Преображенский собор в Одессе получил значительные повреждения. В Киеве обвинили в этом российские войска, в Минобороны России в ответ заявили, что удары наносились по военным объектам в Одессе и её окрестностях, а собор пострадал из-за действий украинского ПВО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вина за повреждения собора лежит на Украине, а у Киева после всех действий в отношении памятников и православных храмов нет права апеллировать ни к закону, ни к вере.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также в ответ на обвинения Киева заявил, что Москва неоднократно заявляла, что российские военные никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры, тем более храмам и церквям. Представитель Кремля добавил, что причиной разрушений в храме стали украинские ракеты ПВО.