Москва, 26 июля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Доводы молдавских властей о том, что высылка российских дипломатов объясняется их якобы причастностью к дестабилизации ситуации, звучат абсурдно, но президент этой республики Майя Санду специально ищет «русский след», чтобы не признаваться в том, что население страны недовольно её политикой. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

The Presidential Office of Ukrain/Global Look Press Президент Республики Молдова Майя Санду

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил о том, что его страна сократит численность персонала российского посольства. Из республики вышлют 45 российских дипломатов.

«Конечно, речь идёт о совершенно абсурдных доводах со стороны Молдавии. Санду старается теми механизмами и алгоритмами, которые у неё есть, доказать свою преданность так называемому европейскому выбору и тем самым быть полезной руководству соответствующей группы стран», — сказал Новиков.

Кроме того, он напомнил, что Санду, будучи гражданкой не только Молдавии, но и Румынии, имеет определённые интересы как минимум в одной стране ЕС. Ей ведь никто не гарантировал переизбрание на пост президента. Следовательно, она как молодой политик ищет запасные аэродромы, чтобы реализовывать себя в каких-то иных видах деятельности, если граждане Молдавии не доверят ей пост президента ещё раз.

«А степень критичного отношения к Санду со стороны местного населения исключительно велика, и для того, чтобы удержаться, ей желательно создать некую чрезвычайную ситуацию, которая позволила бы минимизировать демократические процессы в самой Молдавии и расширила бы её собственные виды на сохранение за собой президентского поста», — сказал Новиков.

По его словам, такие шаги позволяют накалять обстановку сразу по двум линиям. Первая — это демонстрация верности «европейскому выбору», а значит, и собственной русофобии. Вторая же заключается в том, что Санду сама является источником той дестабилизации, в организации которой пытается обвинить Россию.

«С точки зрения жителей Молдавии, она не оправдывает надежд и плохо справляется. И она пытается обвинить в этом Россию и найти российский след вместо того, чтобы признать, что её курс встречает отторжение собственных соотечественников», — подытожил депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам официального представителя МИД РФ, Москва ответит на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Действия Кишинёва в главном внешнеполитическом ведомстве РФ назвали необоснованными и недружественными, ведущими к разрушению двусторонних отношений.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение молдавских властей сократить численность сотрудников посольства — это продолжение недружественной политики, которую в последнее время проводит Кишинёв. По его словам, Кишинёв сознательно заводит отношения двух стран в очень жалкое состояние.

Член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с корреспондентом ИА Регнум сказал, что страны, высылающие российских дипломатов, вредят сами себе, так как лишаются возможности маневрировать в многополярном мире.