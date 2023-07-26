Москва, 26 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Когда та или иная страна решает под указку Вашингтона выслать российских дипломатов, то она вредит в первую очередь сама себе, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что Молдавия уменьшит численность персонала российского посольства, так как его работники якобы причастны к дестабилизации ситуации в стране. Кишинёв покинут 45 российских дипломатов.

«Они наносят ущерб собственным интересам. Потому что чем больше дипломатическое представительство России в каком-то государстве, тем больше у него шансов сохранить свою независимость. Об этом мало кто говорит, но это так. Потому что, уменьшая наше дипломатическое присутствие, они лишаются возможности балансировать в современном мире и всё больше и больше уступают Вашингтону», — сказал Климов.

А в США между тем прекрасно понимают, что если в той или иной стране будут работать российские атташе по культуре, люди, занимающиеся научно-техническим сотрудничеством, сотрудничеством в сфере образования, то у неоколонизаторов снижается пространство для манёвра.

«И легче оболванивать народ и втягивать его во всякие авантюры», — сказал Климов.

Кроме того, он напомнил, что действия молдавских властей могут быть связаны с политикой Румынии, которая тоже мечтает обзавестись вассальными владениями и в качестве такового рассматривает Молдавию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия ответит на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Шаги Кишинёва в министерстве назвали ничем не обоснованными недружественными действиями. Захарова назвала решение Молдавии очередным шагом к разрушению двусторонних отношений, а обвинения молдавской стороны — голословными.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение молдавских властей продолжением недружественной политики. По его словам, Кишинёв сознательно заводит отношения двух стран в очень жалкое состояние и поощряет русофобию.