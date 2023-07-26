Санкт-Петербург, 26 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 26 июля на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР «не дружат против кого-то» в вопросах финансов.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга», — сказал Путин.

Встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 20 июля, что российский лидер примет полноценное участие в саммите БРИКС, запланированном на 22–24 августа в Йоханнесбурге.

В ЮАР 24 июля состоялось расширенное заседание высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате «Друзья БРИКС». Со стороны России в нём участвовал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он отметил, что БРИКС — это та площадка, на которой страны ведут равноправный диалог и смогут сформировать повестку мирового развития. Также Патрушев подчеркнул, что БРИКС как площадка для обсуждений и взаимодействий становится всё более привлекательной для стран Глобального Юга и Востока.