Керчь, Крым, 26 июля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В Керчи яхта «Тата» получила пробоину при столкновении с затопленным судном в районе мыса Фонарь. На помощь терпящим бедствие пришёл корабль пограничного управления ФСБ, сообщили 26 июля в пресс-службе ведомства. На момент прибытия пограничников яхту уже затопило наполовину.

Кадр из видео

«Яхта получила пробоину от столкновения с подводным объектом (затопленное судно). На призыв о помощи откликнулся пограничный сторожевой корабль «Коршун». Проинформированы ближайшие к району бедствия суда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пограничники откачали воду и сейчас повреждённую яхту буксируют в порт.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные моряки пришли на помощь судну, потерявшему ход в Средиземном море. Сигнал бедствия от яхты «Авалон», которая шла под флагами Германии и Греции, принял фрегат «Адмирал Горшков». Он изменил курс и направился в район бедствия. С «Авалона» эвакуировали 68 пассажиров, им оказали медицинскую помощь и доставили в бухту острова Калимнос.