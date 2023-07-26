Киев, 26 июля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. В здании Рады, где проходят заседания парламентских комитетов, в частности по ЖКХ, отключили свет за неуплату счетов, сообщил 26 июля депутат парламента Ярослав Железняк.

President Of Ukraine/Global Look Press

«И смешно и грустно. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг», — написал Железняк в социальной сети.

Депутат отметил, что раньше была такая же история с отоплением. Позже он объявил, что свет всё-таки включили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая экс-премьер (2010–2014 гг.) Николай Азаров заявил, что жителям Украины предстоит пережить тяжёлую зиму: по его словам, она в стране будет холодной и голодной. Он пояснил, что всех потребностей предстоящего отопительного сезона западные партнёры не покроют. Азаров уточнил, что новый отопительный сезон потребует затрат в размере $3,4 млрд, частично их покроет повышение коммунальных тарифов. Так, за год тарифы могут вырасти на колоссальные 200%, предупредил политик.