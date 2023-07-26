Пекин, 26 июля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил $4,6 млрд, что на 543%, или почти в 6,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в отчёте Главного таможенного управления КНР.

VCG/VCG/Visual China Group/ТАСС

По данным ведомства, за шесть месяцев на российские рынки поставили 325,8 тыс. легковых автомобилей. В прошлом году с января по июнь в Россию ввезли в пять раз меньше — 64,6 тыс. автомобилей.

В таможенном управлении отметили, что пик поставок китайских автомобилей в Россию пришёлся на июнь 2023 года. Их объём составил $1,03 млрд.

Ранее в Федеральной таможенной службе России сообщили, что по итогам 2022 года Китай стал крупнейшим поставщиком автомобилей в страну. За этот период из КНР ввезли 117 тыс. единиц легкового транспорта, что на 40% больше, чем в 2021 году.

В июне 2023 года в АвтоВАЗе объявили, что на заводах в Тольятти и Ижевске в 2024 году начнут выпускать новые модели Lada с участием партнёров из Китая. Названия новых моделей на предприятии не сообщили.