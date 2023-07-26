Киев, 26 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы. Об этом стало известно в среду, 26 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

«По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены ещё 18 депутатов Госдумы, 73 — на очереди», — сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Парламентариев обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и поддержке признания Донецкой и Луганской Народных Республик. В СБУ отметили, что их нахождение на территории России означает начало срока отбывания со дня их «фактического задержания».

В марте 2023 года СБУ передала в суд дело против 41 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, позднее суд получил обвинительные акты в отношении ещё 55 парламентариев.

ИА Регнум 17 апреля сообщало, что СБУ задержала экс-начальника вокзала в Херсоне за «пособничество государству-агрессору». По данным украинских спецслужб, мужчина помогал России «перебрасывать военные эшелоны» на Украину. В СБУ сообщили, что после начала спецоперации он якобы вступил в местную российскую администрацию и стал начальником вокзала. Перед этим, в марте, сотрудники СБУ задержали трёх жителей Херсонской области по обвинению в участии в организации референдума по воссоединению региона с Россией. Задержанные якобы скрывались, им грозит до десяти лет тюрьмы и конфискация имущества.

В июле 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук по статье Уголовного кодекса за призывы к насилию в отношении российских военных. Уголовные дела в отношении них возбудили в марте 2023 года, им грозит до шести лет лишения свободы. Свои призывы к насилию разыскиваемые озвучили в эфире украинского телеканала.