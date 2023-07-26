Москва, 26 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Во время посещения городской поликлиники в Тимирязевском районе Сергей Собянин объявил о реализации второго этапа программы модернизации амбулаторного фонда. Так, в рамках программы в 2024–2025 гг. будет реконструировано 140 зданий городских поликлиник.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин и работники поликлиник

«Каждый москвич, наверное, знает, где находится его поликлиника. В нее ходили дедушка, бабушка и они ходят, и их дети туда обращаются. Поликлиника по большому счету — это часть жизни, особенно у людей старшего поколения, которые бывают там достаточно часто», — пояснил Собянин в своем телеграм-канале. Он добавил, что от того, как выглядит и работает поликлиника давать не только здоровье, но и настроение жителей города. «Поэтому по просьбе врачей и москвичей мы приняли решение о кардинальной реконструкции московских поликлиник», — заявил он.

На сегодняшний день обновили 101 здание поликлиник Москвы. В еще 100 медучреждения ведутся строительно-монтажные работы. Это крупнейшая программа за всю историю здравоохранения города, которая призвана повысить качество и доступность медучреждений.

«Буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели. Я думаю, что в течение двух лет мы полностью обновим амбулаторный фонд Москвы», — заявил мэр. Он добавил, что обновлённый фонд будет самым современным, — соответствующим лучшим стандартам, оснащенным новым оборудованием и логистикой, выстроенный по новому стандарту.

По итогам реализации первого и второго этапов программы будет реконструировано 100% устаревших поликлиник Москвы, что включает 341 здание. Кроме того, в 2011–2023 годах были построены 71 медучреждений, а в ближайшие три года будет возведено еще около 20 зданий.