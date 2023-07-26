Москва, 26 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Американская химическая корпорация 3М, в том числе производящая респираторы, завершила сделку по продаже своих активов в России. Это 26 июля следует из отчёта компании.

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«Компания 3М приостановила деятельность своих дочерних предприятий в России в марте 2022 года и завершила продажу соответствующих активов в июне 2023 года», — говорится в нём.

Уточняется, что корпорация получила 18 млн долларов прибыли от сделки, и указывается, что компания проводит и другие операции, получая некоторые виды сырья из России, из-за чего у неё возникли перебои с поставками.

Отмечается, что такая геополитическая напряжённость может обернуться кибератаками и продолжением перебоев в цепочке поставок, что отразится на клиентах компании, занимающихся переработкой и сбытом продукции, а также может привести к повышению стоимости энергоносителей, снижению потребительского спроса и его изменениям.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта стало известно, что корпорация 3М приняла решение продать свой российский бизнес научно-производственному холдингу ВМП. Речь, в частности, идёт о двух заводах компании в Татарстане и Волоколамске, где производят респираторы и другие средства защиты. Отмечалось, что подкомиссия по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями согласилась на проведение этой сделки.