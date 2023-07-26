Краснодар, 26 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна, сообщили 26 июля в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в гостиничном комплексе в станице Новомышастовской Красноармейского района. По данным следствия, семья из Краснодара с малолетней дочерью приехали в гостиницу 23 июля 2023 года. Вечером в тот же день девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от находившегося там в нарушение строительных норм неизолированного провода. Девочка умерла на месте происшествия.

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя, которая подозревается в ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погиб ребёнок (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Расследование находится на контроле главы краевого управления СК Андрея Маслова.