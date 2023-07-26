Абакан, 26 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. ЦИК России рассмотрел жалобу хакасского отделения «Коммунистов России» и обязал республиканский избирком рассмотреть вопрос о регистрации списка кандидатов от партии на выборах в Верховный совет в ближайшие дни. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов, комментируя ситуацию с отказом регистрировать кандидатов, указал на лицемерие отдельных оппозиционных политиков, включая главу республики Владимира Коновалова (КПРФ).

Алексей Дружинин/РИА Новости Глава Хакасии Валентин Коновалов

Ранее в ЦИК поступила жалоба от партии «Коммунисты России», в которой говорилось, что избирательная комиссия Хакасии бездействует и не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов партии на выборах в Верховный совет республики. Необходимые документы были представлены партией 10 июля, однако в установленный законом срок регистрацию не провели. В КПРФ же заявили, что кандидат на выборах главы региона от «Коммунистов России» Владимир Грудинин якобы до сих пор является членом их партии.

В ЦИК России оценили ситуацию в регионе как беззастенчивое применение админресурса со стороны действующих властей, направленное на блокировку решений избиркома. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова связала произошедшее с тем, что «Коммунисты России» напрямую конкурируют в регионе с КПРФ, чей представитель возглавляет Хакасию.

«Мы не наблюдали ещё такого беззастенчивого административного ресурса (со стороны действующей власти региона), которое направлено на блокировку решений избиркома», — заявила Памфилова.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт НОМ Владимир Шаповалов. Он указал, что возникшая в Хакасии ситуация наглядно показывает всю лицемерность обвинений со стороны ряда оппозиционных политиков, включая Валентина Коновалова, в частности в адрес «Единой России» в использовании административного ресурса.

«Став губернатором пять лет назад и, по сути, так и не оправдав возложенное на него избирателями республики доверие, нынешний глава активно прибегает для удержания у власти к тому самому административному ресурсу. Возникает вопрос: почему Валентин Коновалов так активно выступает против участия в выборах Владимира Грудинина? Чего он боится?» — риторически задался вопросом эксперт.

В свою очередь, член ЦИК России Евгений Шевченко подчеркнул, что информация КПРФ о том, что Грудинин якобы имеет отношение к партии, является ложной и все необходимые документы о выходе Грудинина из КПРФ в 2020 году были предоставлены вовремя.

По итогам рассмотрения жалобы члены ЦИК России признали незаконным бездействие избирательной комиссии Республики Хакассия и обязали рассмотреть вопрос о регистрации списка не позднее 27 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Росстат сообщил, что самые низкие реальные доходы населения в 2022 году зафиксировали в трёх регионах Сибирского федерального округа, среди них Тыва, Республика Алтай и Хакасия. Причём в Хакасии уровень бедности в 2022 году даже вырос, составив 18,1%, в то время как в среднем по стране он составил 9,8%. В то же время, по данным ФОМ, уровень недовольства руководством региона среди местных жителей оказался самым высоким. 55% жителей республики не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора.

В Хакасии 10 сентября 2023 года, в единый день голосования, пройдут выборы членов Верховного совета и губернатора республики.